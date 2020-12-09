العمل النقابي مهمة ودور ونضال مطلبي - سلامه ابو زعيتر

2020/12/09 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلامه_ابو_زعيتر أي عمل ناحج في لم الإدارة او المؤسسات، لا يخرج الحكم عليه عن مدى قدرته في تحقيق أهدافه والقيام بالدور والمهمة والوظيفة المناطه به على أكمل وجه، وبما يحقق مبررات وجوده وشرعيته، والعمل النقابي كأي عمل قائم له مبررات للوجود ودور ومهمة ووظيفة تأتي في سياق الأهداف التي يقوم على أساسها لخدمة الأعضاء والدفاع عن مصالحهم وتحقيق العمل اللائق والكرامة لهم في بيئة العمل والمجتمع، وتعمل النقابات العمالية في ا ......





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