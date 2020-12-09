البورصة.. الدولار الأميركي ينخفض مقابل الدينار العراقي

2020/12/09 | 10:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي ببورصة الكفاح والأسواق المحلية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، الاربعاء، تراجعا بالمقارنة مع أسعارها أمس الثلاثاء.

وبلغت أسعار صرف ورقة المائة دولار، اليوم، (9 كانون الاول 2020)، 126,400 دينار عراقي، بعدما كانت أمس الثلاثاء 127,100 دينار.

بغداد - السعر في بورصة الكفاح

126,400

السعر في الصيرفات ( تقريبي )

شراء 126,000

بيع 127,000

اربيل / بورصة

126,200

البصرة / بورصة

126,600

الموصل / جملة

126,300

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