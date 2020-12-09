البورصة.. الدولار الأميركي ينخفض مقابل الدينار العراقي

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ديجيتال ميديا ان ار تي
سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي ببورصة الكفاح والأسواق المحلية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، الاربعاء، تراجعا بالمقارنة مع أسعارها أمس الثلاثاء.
وبلغت أسعار صرف ورقة المائة دولار، اليوم، (9 كانون الاول 2020)، 126,400 دينار عراقي، بعدما كانت أمس الثلاثاء 127,100 دينار.
بغداد - السعر في بورصة الكفاح
126,400
السعر في الصيرفات ( تقريبي )
شراء 126,000
بيع 127,000
اربيل / بورصة
126,200
البصرة / بورصة
126,600
الموصل / جملة
126,300
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