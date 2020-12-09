لايبزيغ يفوز على 'الشياطين الحمر' ويتأهل لدور الـ 16

2020/12/09 | 10:20 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تمكن فريق لايبزيغ الألماني، من تحقيق فوزا كبيرا على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة (3-2) خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب ريد بول ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ثلاثية الفريق الألماني كل من الإسباني أنخيلينو خوسي تاسيندي، والمالي أمادو هايدارا، والهولندي جاستن كلويفرت في الدقائق (2، 13، 69) على الترتيب

بينما سجل ثنائية الضيوف "الشياطين الحمر" كل من اللاعبين البرتغالي برونو فيرنانديز والفرنسي بول بوغبا في الدقيقتين (80 من ضربة جزاء، و82) على التوالي.

وحجز لايبزيغ بذلك مقعدا له في دور الـ16 لدوري الأبطال، بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة، وتصدر قائمة المجموعة الثامنة (H)، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه إسطنبول باشاك شهير، التي توقفت بعد 16 دقيقة من انطلاقتها بسبب إساءات عنصرية وجهها الحكم الرابع للكاميروني بيير ويبو المدرب المساعد للفريق التركي، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، قبل أن يخرج لاعبو الفريقين من الملعب.

بينما توقف رصيد فريق مانشستر يونايتد بعد هذه الهزيمة عند 9 نقاط، ويشغل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، ليودع دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، ويلتحق بمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

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