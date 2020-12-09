الحشد الشعبي يعلن صد تعرض لـ'داعش' جنوب سامراء

2020/12/09 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، عن صد تعرض لتنظيم "داعش" جنوب مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قوة من اللواء 41 بالحشد، صدت تعرضا لعناصر داعش على منطقة تل الذهب في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد جنوب مدينة سامراء".وأضاف أن القوة "تمكنت بالتنسيق مع الجيش العراقي، من معالجة التعرض بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

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