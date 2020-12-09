وفد أمني برئاسة وزير الداخلية يصل إلى كركوك

2020/12/09 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وفد أمني رفيع، برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأربعاء، إلى محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزير الداخلية ووكلاءه ونائب قائد العمليات المشتركة، وصلوا صباح اليوم إلى محافظة كركوك".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "زيارة هذا الوفد جاءت لمتابعة الوضع الأمني في المحافظة".

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