استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الاسواق العراقية

2020/12/09 | 10:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أظهرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء (09 كانون الأول 2020)، ارتفاعاً في البيع مقابل الدينار العراقي، ليكون بيع الـ 100 دولار في الصيرفات 127000 دينار عراقي.

وجاء سعر الدولار الأمريكي في بورصة الكفاح 126,400 دينار، مقابل كل 100 دولار أمريكي، بينما سعر الشراء في الصيرفات بشكل تقريبي هو 126,000 دينار، بينما بيع الدولار هو 127,000 دينار.

وفي أربيل / بورصة جاء سعر الـ 100 دولار أمريكي بـ 126,200 دينار عراقي، بينما في البورصة محافظة البصرة، فسعر بيع الدولار فيها 126,600 دينار، في حين جاء سعر بيع الدولار في الموصل 126,300.

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