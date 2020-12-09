2020/12/09 | 10:24 - المصدر: سفن سكاي

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افاد مصدر في الشرطة العراقية يوم الاربعاء بإستهداف عناصر من تنظيم داعش بئرين نفطيتين في محافظة كركوك وقال المصدر ان عناصر التنظيم فجروا عبوتين ناسفتين فجر اليوم على بئرين نفطيتين في حقول “خباز” جنوب غرب كركوك.



واضاف المصدر ان الحرائق اندلعت في البئرين وماتزال وفرق الاطفاء تكافح النيران

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف بئرين نفطيين في كركوك بعبوات ناسفة 7 SKY TV.

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