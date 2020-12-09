انطلاق الخطة الدرامية في شبكة الإعلام العراقي

2020/12/09 | 10:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – فاطمة رحمة

شرع قسم الدراما التلفزيونية التابع لمديرية الإنتاج الدرامي في شبكة الإعلام العراقي، بتنفيذ مفردات خطته الميدانية بإنجاز إثنتي عشرة تمثيلية خلال العام 2021.

وقال مدير الدراما المخرج وديع نادر لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه " يأمل إنتاج تمثيلية كل شهر" مؤكدا: ان "هذا المشروع مهم جدا لإعادة التمثيلية الى ذوق وذاكرة المشاهدين، وهي نوع درامي تخصص به العراق منذ تأسيس التلفزيون في الخمسينيات".

واوضح ان "التمثيلية تحمل قيمة فنية وتعالج مشاكل اجتماعية بحاجة لوعي عال من قبل المخرج والممثلين والمؤلف" مبينا انه "بالإمكان رفد التلفزيون بهذه الأعمال المحببة عند المشاهد؛ لخلق حراك ثقافي وجمالي واجتماعي".

في سياق متصل لفت رئيس قسم الدراما التلفزيونية في مديرية الانتاج الدرامي مروان البياتي، الى أن: "سبعة واربعين نصا تقدمت للمديرية، تم اختيار إثني عشر سيناريو" مشيرا الى ان "اغلب الكتاب من الشباب واربعة نصوص فقط للرواد، ستوزع بين اربعة مخرجين رواد واربعة مخرجين من مديرية الدراما واربعة لمخرجين شباب حققوا نتائج مهمة في مهرجانات عربية وعالمية".

وتابع البياتي ان " التحضير لهذه التجربة استغرق اربعة اشهر، وبالفعل الان اللمسات الأخيرة لتمثيلة "عبق الأماكن" تاليف شروق الأنصاري والمخرج فارس طعمة التميمي، ونخبة من ممثلين..



بينهم آسيا كمال وكريم محسن ومحمد حسين عبد الرحيم.

بدوره قال الفنان كريم محسن إن: "عبق الأماكن، تعد خطوة أولى في إنتاج السهرات والتمثيليات التلفزيونية" مبينا ان "هذه التجربة ستليها تجارب لاحقة..



أخرى..



تقدم عليها شبكة الإعلام العراقي".

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