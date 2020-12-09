العراق ثانياً بعد الصين بالدول الأكثر استيراداً من إيران خلال 8 أشهر

2020/12/09 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن مدير مكتب الشؤون العربية والافريقية بمنظمة تنمية التجارة الايرانية فرزاد بيلتن، أن العراق جاء ثانيا بعد الصين باكثر البلدان استيرادا من ايران خلال 8 اشهر.

وقال بيلتن ان اجمالي صادرات ايران الى الدول العربية بلغ 8 مليارات و 565 مليون دولار خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس).

واضاف بيلتن ان "الصين والعراق والامارات جاءت في المراتب الثلاثة الاولى فيما جاءت كازاخستان وميانمار وهونغ كونغ في المراتب من 18 الى 20 في القائمة".

واشار الى ان "الدول العربية الخمس في قائمة الدول الـ 20 الاولى المستهدفة بالصادرات الايرانية هي العراق التي جاءت بالمرتبة الثانية بنحو 5.3 مليار دولار والامارات في المرتبة الثالثة بنحو 3.7 مليار دولار وعمان في المرتبة 13 بـ 244 مليون دولار ومن ثم الكويت بـ 177 مليون دولار في المرتبة 14 وقطر بـ 98 مليون دولار في المرتبة 17".

واوضح ان سائر الدول العربية مثل البحرين واليمن وسوريا والاردن ولبنان لم تات ضمن الدول العشرين الاولى للدول المستهدفة بالصادرات الايرانية.

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