بالصور.. 'خباز' بعد الاستهداف

2020/12/09 | 10:54 - المصدر: السومرية نيوز

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حصلت السومرية نيوز، على صور تُظهر حقل خباز النفطي في محافظة كركوك بعد استهدافه.

وكان مصدر أمني في كركوك، أبلغ السومرية نيوز، باندلاع حريق داخل حقل خباز النفطي جراء انفجار عبوتين ناسفتين فجر اليوم، على بئرين في الحقل.

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