2020/12/09 | 10:55 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزارة النقل

الحالة الجوية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 9-12-2020 والايام التي تليه مع تقرير كميات الترسبات المائية الساقطة في محطات العراق خلال ال 24 ساعة الماضية والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على حالة الطقس بالعراق حتى الأحد المقبل وامطار في سبع محافظات 7 SKY TV.

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