2020/12/09 | 10:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة ..تصدير 250 طناً من الطماطم إلى السعودية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة ..تصدير 250 طناً من الطماطم إلى السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).