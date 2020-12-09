ضمن مجموعة البرتغال.. قطر تشارك بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022

2020/12/09 | 11:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]يشارك منتخب قطر لكرة القدم في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 من أجل الاستعداد للبطولة المقررة على أرضه، بعد حصوله على دعوة من الاتحاد الأوروبي للعبة.

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