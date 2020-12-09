2020/12/09 | 11:05 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 9 ديسمبر 2020 | 10:34 صباحاً

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النجف..



اغلاق احدى مدارس الكوفة بسبب اصابات بكورونا

اكد مصدر رسمي من دائرة صحة النجف اغلاق احدى مدارس قضاء الكوفة اكبر اقضية المحافظة بسبب حصول اصابات بفيروس كورونا.



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يتبع

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