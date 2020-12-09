الخزعلي يغرد باللغه الكردية ويطالب بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل مباشر

2020/12/09 | 11:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، لصرف رواتب إقليم كوردستان من الحكومة المركزية، وبشكل مباشر.الخزعلي في تغريدة له على منصة التواصل تويتر جمعت بين اللغتين العربية والكوردية، قال: كما كان موقفنا من تظاهرات الوسط والجنوب بدعم المطاليب والتظاهرات … Readmore

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