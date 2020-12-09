الأمم المتحدة: عدد النازحين داخليا في العالم تجاوز الت80 مليوناً

2020/12/09 | 11:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عدد النازحين من ديارهم، بما في ذلك نتيجة النزاعات المسلحة والاضطهاد، تجاوز 80 مليون شخص في العالم.

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