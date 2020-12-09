ضبط 3 شاحنات محملة بمواد مخالفة للضوابط عند مدخل بغداد

2020/12/09 | 11:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، ضبط 3 شاحنات محملة بمواد مخالفة عند مدخل بغداد.

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