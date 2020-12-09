بينها الإمارات… مسؤول إيراني يكشف عن الدول العربية التي تتعامل

2020/12/09 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال فرزاد بيلتن، مدير مكتب الشؤون

العربية والأفريقية بمنظمة تنمية

التجارة الإيرانية، إن صادرات بلاده

إلي الدول العربية وصلت إلى 8.5 مليار

دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من

العام الإيراني الجاري الذ

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