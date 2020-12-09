المركزي العراقي باع في 16 عاماً 582 مليار دولار بالسعر الرسمي للمستوردين

2020/12/09 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مؤسسة «عراق المستقبل» للدراسات

والاستشارات الاقتصادية غير الحكومية

أن مبيعات البنك المركزي العراقي من

العملة الصعبة للقطاعين العام والخاص

بلغت 582 مليار دولار في 16 عاماً.



وقدَّر

منار العبيدي، رئ

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