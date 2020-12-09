تفجير بئري نفط في حقل «خباز» في كركوك

2020/12/09 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون في قطاع النفط ومصادر أمنية

إنه تم تفجير بئري نفط داخل حقل صغير

شمال العراق، الأربعاء، وإن فرق

الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق.



ولم

تتضح بعد الجهة المسؤولة عن التفجيرين

في حقل «خباز» النفطي

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