هيئة النزاهة: سجلنا 642 دعوى في ملفات فساد

2020/12/09 | 11:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان حكومة اقليم كوردستان تعمل بشكل كبير على مواجهة الفساد واجراء الاصلاح.

وقال احمد انور خلال رئيس هيئة النزاهة في مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان حكومة اقليم كوردستان تعمل بكل جهد لمواجهة الفساد واجراء الاصلاح.

واضاف: ان هيئة النزاهة في اقليم كوردستان سجلت 261 دعوى اخبارية في جميع محافظات اقليم كوردستان و381 دعوى جزائية ومجموع الدعاوي حول ملفات الفساد يبلغ 642 دعوى.

واوضح: ان عدد الدعاوي التي احيلت الى المحاكم خلال العام الحالي يبلغ 116 دعوى، وعدد الملفات التي صدرت الاحكام فيها يبلغ 26 دعوى خلال العام الحالي.

واشار رئيس هيئة النزاهة الى ان هناك 158 دعوى في طور لدى محاكم اقليم كوردستان في الوقت الراهن.

PUKmedia خاص

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