تفجير بئري نفط بحقل

2020/12/09 | 11:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون بقطاع النفط ومصادر أمنية إنه تم تفجير بئري نفط داخل حقل "خباز" بشمال العراق اليوم الأربعاء، وإن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق.

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