الملكي يواجه مونشجلادباخ بخيار الفوز لعبور دور المجموعات.. موعد المباراة والتشكيلة المتوقعة

2020/12/09 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

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يستضيف نادي ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الأربعاء منافسه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثانية رفقة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي، وشاختار دونستك الأوكراني.

ويحتل حالياً ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته الثانية برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة عن صاحب الصدارة مونشنجلادباخ، لذلك فالفوز سيعطي المرينجي بطاقة العبور للدور المقبل.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، حيث سيلعب المرينجي بعناصره الأساسية المتاحة من أجل تحقيق الفوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن "القائد سيرجيو راموس العائد من الإصابة سيلعب مباراة اليوم بجانب المدافع الفرنسي رافايل فاران، بينما سيقود كريم بنزيما خط هجوم المرينجي".

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : داني كارفاخال، رافايل فاران، سيرجيو راموس، فيرلاند ميندي

خط الوسط : كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش

خط الهجوم : كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور

المباراة ستقام عند الساعة (11) مساءً بتوقيت بغداد المحلي وتنقل على قناة بي أن سبورت 3.

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