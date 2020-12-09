الحكيم يحمل الجميع مسؤولية مكافحة الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة

2020/12/09 | 11:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمل رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الجميع مسؤولية مكافحة الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة بمؤسساتها كافة، داعيا الى تطبيق التشريعات والقوانين والضرب بيد من حديد على رؤوس الفساد.

وقال الحكيم في تغريدة على تويتر لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ، ان الفساد آفة تهدد حاضر ومستقبل الشعوب واجيالها وتعرقل النمو والازدهار ، مشيرا الى ان مسؤولية محاربة الفساد تقع على عاتق المجتمع ووسائل الاعلام وكذلك منظمات المجتمع المدني في نشر التوعية المجتمعية وترسيخ الالتزام الديني والاخلاقي والوطني والإنساني.

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