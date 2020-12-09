2020/12/09 | 11:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون ميزانية الدفاع بأغلبية ساحقة، متحديًا تهديد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب باستخدام الفيتو.

وحصل مشروع قانون ميزانية الدفاع على ثلاثمئة وخمسة وثلاثين صوتا من أصل اربعمئة وثلاثين في مجلس النواب.

ويجب الآن ان يتم التصويت على هذا النص في مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع أن تتم الموافقة عليه أيضًا، قبل إرساله إلى ترمب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب الأمريكي يؤيد مشروع قانون ميزانية الدفاع بأغلبية ساحقة رغم معارضة ترمب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب الأمريكي يؤيد مشروع قانون ميزانية الدفاع بأغلبية ساحقة رغم معارضة ترمب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).