الإعلام الأمني ينفي هروب سجناء موقوفين من أحد السجون في إقليم كردستان

2020/12/09 | 11:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت خلية الإعلام الأمني، هروب سجناء موقوفين من سجن الإصلاح في إقليم كردستان.

وذكرت الخلية في بيان أن تناقل مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي على انها حالة هروب موقوفين من سجون إقليم كردستان غير صحيحة، داعية في الوقت ذاته إلى توخي الحذر الشديد مِن نقل الشائعات والاخبار المفبركة التي تقف خلفها جهات تريد إرباك الراي العام وزعزعة الثقة بالمنظومة الأمنية بحسب البيان.

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