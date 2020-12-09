الغانمي يصل كركوك على رأس وفد أمني

2020/12/09 | 11:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل وفد أمني ، اليوم الاربعاء، الى محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني لـ”تقدم” غن “وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري وقائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط وصلوا إلى محافظة كركوك للوقوف على آخر التطورات الأمنية في المحافظة”.

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