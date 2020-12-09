اليوم.. النواب العراقي يستكمل قراءة مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب

2020/12/09 | 11:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مجلس النواب العراقي جدول أعمال الجلسة رقم 26 من الفصل التشريعي الأول - السنة الثالثة، المقرر انعقادها اليوم الأربعاء، ومن بينها استكمال مناقشة قانون تمويل الانتخابات المقرر انعقادها في 6 يونيو/ حزيران 2021.وأشار مجلس النواب، في بيان …

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