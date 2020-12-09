إيران تعلن اعتقال بعض الضالعين في اغتيال العالم النووي فخري زادة

2020/12/09 | 11:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اعتقال بعض الضالعين في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، أواخر تشرين الثاني المنصرم.وقال عبداللهيان في لقاء متلفز بثّته قناة العالم الإيرانية الناطقة بالعربية، إنه تم التعرف على بعض الجناة … Readmore

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