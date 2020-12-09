2020/12/09 | 11:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مزاعم إرساله فريق اغتيال لتصفية ضابط سابق في المخابرات السعودية.وتقدّم الضابط السابق سعد الجبري بشكوى قضائية لدى محكمة أمريكية، زعم فيها أنّ محاولة الاغتيال حدثت في كندا، التي لجأ إليها قبل … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد بن سلمان ينفي مزاعم إرساله فريق لاغتيال ضابط المخابرات السعودية في كندا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد بن سلمان ينفي مزاعم إرساله فريق لاغتيال ضابط المخابرات السعودية في كندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).