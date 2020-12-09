إيران تعلن اعتقال

2020/12/09 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مساعد رئيس البرلمان الإيراني

حسين أمير عبد اللهيان عن اعتقال بعض

"الضالعين" في اغتيال العالم النووي

محسن فخري زاده.

وفي حديث نقلته قناة "العالم"، أوضح عبد

اللهيان أنه تم التعرف على بعض الجناة

في

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