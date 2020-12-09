2020/12/09 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم أياد السماوي

بعد ساعات من رسالة رئيس حكومة إقليم

كردستان مسرور بارزاني إلى رئيس

الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن المتعلقات

المالية بين بغداد وأربيل , صرّح

المتحدث بإسم مجلس الوزراء حسن ناظم يوم

أمس ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفصاليون وسيستنزفوا العراق لحين انفصالهم ..) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفصاليون وسيستنزفوا العراق لحين انفصالهم ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).