كركوك... إزاحة الستار عن نصب للفنان علي مردان

2020/12/09 | 11:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور جمع من فناني ومثقفي كركوك تم عصر يوم الثلاثاء 8/12/2020 مراسيم إزاحة الستار عن نصب للفنان الكوردي الكبير الراحل علي مردان الذي انجزه الفنان التشكيلي سامان ابو بكر، وذلك باشراف مديرية الثقافة والفنون في كركوك.

وجرت المراسيم في الواجهة الامامية للمركز الثقافي بمدينة كركوك، حيث بدأت بالوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد الراحل علي مردان، ومن ثم القيت كلمة مديرية الثقافة والفنون في كركوك من قبل سيروان بيلانة ، تلتها إزاحة الستار للنصب من قبل قادرية علي مردان ابنة الراحل علي مردان مع الفنان التشكيلي سامان ابوبكر .

بعدها القى الفنان جالاك صديق رئيس فرع كركوك لنقابة فناني كوردستان، والفنان نورالدين جاف مسؤول مركز علي مردان في كركوك كلمتيهما اشارا الى الدور الكبير الذي لعبه الفنان الراحل علي مردان لخدمة المقامات الكوردية .

وكان مسك ختام المراسيم تقديم اغنيتين للفنان علي مردان من قبل كروب شباب كركوك وبإشراف الفنان سيروان عمر .

وفي هذا السياق قال الفنان سامان ابو بكر إن التمثال انجز في الورشة الفنية الخاصة به، وتم نصبه في واجهة بناية المركز الثقافي بمدينة كركوك اليوم.

يذكر ان الفنان الكوردي علي مردان قدم عطاءً ثرا للمقامات الكوردية وهو ابن كركوك الذي ذاع صيته في بداية مشواره بالتكية الطالبانية في هذه المدينة العريقة ومن ثم سجل العشرات من المقامات في الاذاعة الكوردية ببغداد و كان بمثابة استاذ في المقامات ، وعاشر الكثيرين من فطاحل المقامات في العراق وكوردستان .



توفي يوم 24 تموز من العام 1981 ليلتحق بركب الخالدين.

على صعيد اخر افتتح عصر يوم الثلاثاء 8/12/2020 في المركز الثقافي بمدينة كركوك المعرض التشكيلي المشترك لمجموعة من الفنانين والفنانات بمختلف القوميات والاطياف والذي اقامته مديرية الثقافة والفنون في المدينة ، و جسدت لوحات المعرض ابداعات الفنانين والفنانات المشاركين والتعايش المشترك بين القوميات المتاخية في كركوك .

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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