2020/12/09 | 11:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاتحاد العراقي لكرة القدم

المعلومة/ بغداد..اعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي بكرة القدم، اجراء تغيير على موعد مباراة القاسم والحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “لجنة المسابقات قررت تغييرَ توقيت مباراة القاسم والحدود، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز”.

واوضحت ان “التغيير سيكون من الساعة الرابعة والربع عصرا إلى الساعة الثانية من بعد الظهر بسبب خللٍ في إنارة ملعب الكفل”.

يذكر ان مباريات الدوري الممتاز تقام ظهراً بسبب وجود مشكلات في الاضواء الكاشفة بالملاعب.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغيير يطرأ على موعد مباراة القاسم والحدود) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغيير يطرأ على موعد مباراة القاسم والحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).