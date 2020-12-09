هربوا إلى محافظة مجاورة.. القبض على المتورطين بقتل صاحب صيرفة في الديوانية

2020/12/09 | 11:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أكد مصدر أمني، الأربعاء، القاء القبض على منفذي جريمة قتل صاحب شركة للصرافة في محافظة الديوانية قبل عدة ايام.

وقال المصدر لمراسل "ناس"، (9 كانون الأول 2020) إن "القوات الأمنية القت القبض على قتلة صاحب شركة الصيرفة في الديوانية مهدي العتابي بواسطة قوة مشتركة من شرطة الديوانية والامن الوطني وذلك في مدينة الناصرية".

وأضاف، "تتكون العصابة من خمسة أشخاص تم القبض عليهم ولديهم جرائم سابقة".

وأصدرت مديرية شرطة محافظة الديوانية، السبت، توضيحا، بشأن الهجوم الذي وقع صباح اليوم على شركة صيرفة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الاول 2020)، "إلى أهالي محافظة الديوانية الكرام، تود مديرية شرطة محافظة الديوانية والمنشآت أن توضح لكم بأن جريمة القتل التي حصلت صباح اليوم والتي راح ضحيتها المجنى عليه المغدور المرحوم مهدي العتابي حينما كان في عمله (صاحب محل صيرفة)، من قبل مجموعة أشخاص خارجة عن القانون، هي جريمة جنائية كانت بدافع السرقة".

وأضاف، "ونؤكد لكم أنه تم تشكيل فريق عمل عال المستوى في مجال التحقيق، والتوصل إلى خيوط أولية عن الجناة الذين سيتم الإعلان عنهم".

وأضاف، أن "القيادة تدعو المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية في محاربة الجريمة".

وهاجم مجهولون، شركة صيرفة وسط مدينة الديوانية وقتلوا صاحبها.

وقال مصدر أمني لـ "ناس"، (5 كانون الأول 2020)، إن "مجهولين هاجموا شركة للصيرفة، وسط مدينة الديوانية، وقتلوا صاحبها ’مهدي العتابي’ طعناً بالسكاكين، وسرقوا مبلغاً من الخزنة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المهاجمين طعنوا حارس الشركة أيضاً، ما أدى إلى إصابته"، موضحاً أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن صاحب الشركة هو زوج النائب هدى سجاد السابق، وقد انفصلا قبل نحو عام".

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