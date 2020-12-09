2020/12/09 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد امني رفيع الى كركوك برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي في زيارة رسمية لتفقد الاوضاع الامنية في المحافظة.

وقال مصدر أمني، ان الوفد ضم أيضا وكلاء وزير الداخلية ونائب قائد العمليات المشتركة، مبينا أن الزيارة جاءت لمتابعة الوضع الأمني في المحافظة والمناطق المحيطة التي تشهد فراغا امنيا وخروقات امنية مستمرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد أمني رفيع برئاسة الغانمي يصل كركوك لتفقد الأوضاع بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد أمني رفيع برئاسة الغانمي يصل كركوك لتفقد الأوضاع بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).