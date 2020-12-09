قطع الطرق البرية بين كردستان وديالى بشكل تام

2020/12/09 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر حكومي من محافظة ديالى، اليوم الأربعاء (09 كانون الأول 2020)، بإقدام سلطات إقليم كردستان على قطع الطرق البرية بين الإقليم والمحافظة بشكل تام.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "سلطات إقليم كردستان الأمنية قطعت منذ ساعات الصباح الأولى، طريقين بريين استراتيجيين لتدفق القوافل التجارية والأهالي من الإقليم باتجاه ديالى، من خلال (طريق خانقين- كلار وجلولاء- كلاجو)".وأشار إلى أن الطريقين المذكورين آنفاً، "يعدان من أهم الطرق البرية، وشريان حيوي للتجارة، فضلاً عن انتقال الأهالي بين محافظة ديالى وكردستان".

وأضاف، أن "قطع الطريقين سوف يستمر 24 ساعة، بسبب التظاهرات الشعبية والتوترات المرافقة لها"، مؤكدا أن "السلطات قطعت الطريقين بشكل تام، واتخذت الأجهزة الأمنية الكردية إجراءات مشددة، بمنع دخول أي مركبة إلى حدود الإقليم لأي سبب كان".

وتشهد محافظة السليمانية بإقليم كردستان، تظاهرات واحتجاجات متواصلة لمواطنين غاضبين بسبب إقدام السلطات على قطع رواتب الموظفين بنسبة 21 بالمئة.

وتخلل التظاهرات في السليمانية، صدامات بين القوات الأمنية في الإقليم والمتظاهرين المحتجين، تسببت بسقوط عدد من الشهداء في صفوف المتظاهرين إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مراسل (بغداد اليوم)، إن الحركة داخل محافظة السليمانية، طبيعية ولا يوجد حظر للتجوال، لكن الحظر مستمر بين المركز والأقضية، باستثناء القوات الأمنية والفرق الطبية والتجار والصحفيين مع انتشار أمني مكثف.

وأضاف مراسلنا، أن صباح اليوم الأربعاء لم يشهد تظاهرات، ولكن من المتوقع خروج تظاهرة بعد ظهر اليوم في مناطق سيد صادق وبنجوين وتكية ودربندخان وكفري، مبينا أن، هناك ترقباً كبيراً لنتائج زيارة الوفد الكردي الى بغداد برئاسة قوباد طالباني.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء في الإقليم، اليوم الأربعاء، اجتماعاً اعتيادياً برئاسة مسرور بارزاني رئيس الحكومة وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كردستان.

وقال بيان لحكومة الإقليم، إن "الاجتماع سيناقش آخر تطورات الحوار مع الحكومة الاتحادية بشأن المستحقات المالية لاقليم كوردستان ومسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021".

واوضح ان "مجلس الوزراء سيناقش ايضا، الاحداث التي وقعت خلال الايام الماضية، وموضوع اعادة التعيين و تسجيل الشركات الجديدة في المجالات الصحية والادوية والمستلزمات الطبية".

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