الكاظمي يصل إلى معرض بغداد الدولي لافتتاح ’’معرض الكتاب’’

2020/12/09 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء (09 كانون الأول 2020)، إلى معرض بغداد الدولي لافتتاح ’’معرض الكتاب’’.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي وصل إلى معرض بغداد الدولي، تمهيداً لافتتاح معرض الكتاب، الذي يشارك به أكثر من 300 دار نشر، من 21 دولة عربية وأجنبية".

وكانت اللجنة المنظمة لمعرض بغداد الدولي للكتاب، دورة (مظفر النواب)، قد أصدرت بياناً في وقت سابق، ذكرت فيه: "تحتضن العاصمة بغداد للفترة من 9 – 19 كانون الأول المقبل، معرض العراق الدولي للكتاب، دورة (مظفر النواب) ويقام المعرض، الذي تنظمه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، برعاية رئيس مجلس الوزراء سيادة الاستاذ مصطفى الكاظمي وبالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والاثار وبالتنسيق مع جمعية الناشرين والكتبيين العراقيين، على أرض معرض بغداد الدولي في المنصور".

وأضافت، "تشارك في المعرض أكثر من 300 دار نشر من 21 دولة عربية واجنبية وتضم أجنحته نحو مليون عنوان يغطي مختلف الميادين المعرفية والابداعية والفنية ويفتتح المعرض أبوابه في تمام الساعة 10 صباحًا ويستمر إلى الساعة 10 مساءً خلال الاحد عشر يومًا، وسيحتضن عشرات الفعاليات الفنية والثقافية والإعلامية ، بضمنها أمسيات الرقص الشعبي والغناء والشعر، بالإضافة إلى طاولات حوارية وندوات في موضوعات متنوعة.



كما ستشارك فيه، عشرات الشخصيات الفنية والثقافية العراقية والعربية".

وتابعت، "سيقام المعرض في خمس صالات كبيرة، ويخصص الشارع الذي يفصل بين الصالات للكتبيين وباعة نوادر الكتب في شارع المتنبي، وأفضل المقاهي المعروفة في البلد وتأكيدا على سلامة الزوار والمشاركين، اتخذت إدارة المعرض إجراءات احترازية مشددة للوقاية من جائحة كورونا، حيث ستوفر الكفوف والكمامات بالإضافة الى بوابات تعفير ذكية واجهزة لتعقيم الهواء داخل الصالة، مع وضع الاشارات والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي".

ودعت اللجنة جمهور القراءة، إلى أنها، "تنتظر حضورهم، في الساعة العاشرة من صباح التاسع من كانون الاول على ارض المعارض الدولية مؤسسة المدى للإعلام وللثقافة والفنون".

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