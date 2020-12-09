محافظ النجف يوجه بإغلاق المدارس التي تظهر فيها إصابات بكورونا فوراً

2020/12/09 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

وجه محافظ النجف الاشرف، لؤي الياسري، اليوم الأربعاء، مديرية صحة النجف على اجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس على جميع الكوادر التعليمية في عموم مؤسسات مديرية التربية في المحافظة.

ووجه الياسري في بيان نشره مكتبه الإعلامي وتلقته (بغداد اليوم)، "مديرية الدفاع المدني بإجراء تعفير للمدارس بشكل دوري مشددا في الوقت نفسه على إدارات المدارس الالتزام بالتعليمات والضوابط الموضوعة من خلية الازمة ووزارتي الصحة والتربية، مبينا ان، نجاح العملية التعليمية يجب ان يكون موازيا لحفظ كوادرنا وطلبتنا من خطر الإصابة وان المدارس التي ستظهر فيها إصابات ستغلق على الفور".

وأضاف، "كما وجه الياسري مديرية التربية اجراء تفتيش مستمر على المدارس لتقييم الالتزام بالضوابط الصحية المتبعة في المؤسسات الصحية كافة".

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