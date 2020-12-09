مسلحون يغتالون شابا كان يقود دراجته النارية شرقي الموصل

2020/12/09 | 11:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن مصدر في شرطة نينوى عن اغتيال شاب بعقد العشرينيات من قبل مسلحين مجهولين شرقي الموصل. وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان"مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الخفيفة على الشاب الذي كان يقود دراجته النارية ما اسفر عن مقتله بالحال فيما لاذ المسلحون بالفرار الى جهة مجهولة "واضاف المصدر ان"القوات الامنية طوقت المكان وفتحتا تحقيقآ بالحادث."/انتهى

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