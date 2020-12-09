وكالة: العراق يستعد لصفقة مع الصين لتلقي قروض مقابل إمدادات نفط طويلة الأجل

2020/12/09 | 11:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: يستعد العراق لتوقيع عقد بمليارات الدولارات مع شركة "زين هاو" الصينية، وذلك ضمن خطة إنقاذ من بكين للحكومة العراقية التي التي تفتقر إلى السيولة.وتتضمن الصفقة، وفقا لما نقلته "بلومبرج"، اليوم الأربعاء، أن تلقى الحكومة العراقية أموالًا مقدمًا …

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