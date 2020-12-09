وفد الإقليم يتوجه إلى بغداد لتثبيت حصة الموازنة

2020/12/09 | 11:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قررت حكومة إقليم كردستان، إرسال وفد حكومي برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني إلى العاصمة بغداد، لتثبيت حصة الإقليم بموازنة 2021.

الوفد الذي سيزور بغداد سيكون برئاسة قوباد طالباني لتثبيت حصة الإقليم في موازنة 2021

وقال المتحدث باسم نائب رئيس حكومة الإقليم سمير هورامي في حديث للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "من المقرر أن يزور وفد حكومي برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس الحكومة العاصمة بغداد اليوم الأربعاء".

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وأضاف، أن "الهدف من الزيارة هو استئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق حول المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، وعلى وجه الخصوص المسائل المالية وتثبيت حصة الإقليم في الموازنة العامة لسنة 2021".

وقررت حكومة إقليم كردستان، أمس الثلاثاء، إرسال وفد حكومي إلى بغداد للتوصل لاتفاق حول المشاكل العالقة.

وقالت الأحزاب الكردية (الديمقراطي والاتحاد والتغيير) في بيان مشترك تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "في اجتماع ما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير مع رئاسة الإقليم تقرر إرسال وفد سياسي وحكومي عالي المستوى بأقرب وقت إلى بغداد".

وأضاف البيان، أن "الهدف من إرسال الوفد هو التوصل والاتفاق حول المشاكل العالقة وخصوصا الحقوق والمستحقات المالية للإقليم"، مبينًا أن "الاجتماع أكد على ضرورة دعم الإصلاحات التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان في الموارد ونفقات الإقليم واتخاذ كل الخطوات التي من شأنها تأمين الرواتب الشهرية للموظفين والاستجابة لمطالبهم المشروعة".

وتابع أن "الاجتماع أكد على أن التظاهر الحضاري البعيد عن المصادمات ومهاجمة المؤسسات الرسمية ومصالح المواطنين حق مشروع، حيث أكد الأطراف على المسؤولية المشتركة من أجل المصالح العليا للمواطنين والعبور بالوضع المتأزم لإقليم كردستان وحل كل المشاكل والأزمات ومواجهة التحديات والمحافظة على كيان إقليم كردستان في إطار الدستور".

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