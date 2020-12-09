هجمات إرهابية جديدة لتنظيم

2020/12/09 | 11:52 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مناطق متفرقة من العراق هجمات متكرّرة للتنظيم (علي مكرم غريب/الأناضول)

قالت مصادر أمن عراقية، اليوم الأربعاء، إنّ اعتداءً إرهابياً لتنظيم "داعش" استهدف نقطة تفتيش واقعة بين مدينتي هيت والبغدادي في محافظة الأنبار غربي البلاد، تسبب بسقوط قتلى وجرحى من قوات الجيش العراقي، موضحة أن الهجوم الذي وقع قرب جسر حيوي أسفر عن مقتل 3 عناصر بالجيش وإصابة 4 آخرين.

وبحسب مسؤولين في جهاز الشرطة المحلية، فإنّ القوات العراقية قامت باتخاذ إجراءات أمنية مشددة بالقرب من مكان الانفجار، كما أغلقت المدخل المؤدي إلى مدينة هيت من جهة البغدادي بشكل موقت لحين إكمال إجراءات تأمين المنطقة.

كما شهدت محافظة كركوك شمالي العراق، هجوماً على بئرين نفطيتين في حقول خباز جنوب غربي المحافظة.

وأكدت مصادر محلية، لـ"العربي الجديد"، أنّ هجومين بعبوتين ناسفتين استهدفا البئرين، ما أدّى إلى اندلاع النيران فيهما، مشيرة إلى وصول فرق الإطفاء إلى حقول خباز من أجل السيطرة على الحريق.

وتأتي الخروقات الأمنية شمالي وغربي العراق قبل يوم واحد من الذكرى الثالثة لإعلان العراق النصر على "داعش"، إذ أعلنت السلطات العراقية في وقت سابق عن تعطيل الدوام الرسمي، غداً الخميس، احتفاءً بذكرى النصر على التنظيم الإرهابي.

وتشهد مناطق متفرقة من العراق هجمات متكرّرة للتنظيم، تسبّب بعضها بسقوط قتلى ومصابين من قوات الأمن و"الحشد الشعبي" والمدنيين، وعلى الرغم من ذلك، فإنّ السلطات العراقية تؤكد أن "داعش" يعيش في حالة إرباك.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، أمس الثلاثاء، إنّ تنظيم "داعش" يعيش حالة فوضى وإرباك بسبب الجهد الذي تبذله القوات الأمنية من خلال خلية الصقور الاستخبارية، وكذلك مديرية الاستخبارات العسكرية، فضلاً عن جهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات.

وتابع أنّ "قيادة العمليات المشتركة تعاملت بكل حرفية ضد عصابات "داعش" الإرهابية، من خلال الجهد الاستخباري والأمني، إضافة إلى الاعتماد على مصادر مهمة، وكذلك تحليل المعلومة، وبناء تقدير الموقف"، مشيراً إلى أن "الضربات الجوية الأخيرة التي قام بها التحالف الدولي، أدت إلى قتل عشرات العناصر من عصابات "داعش" الإرهابية".

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