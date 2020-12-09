النزاهة النيابية: بعض الدول مستعدة للقتل والتفجير لاجهاض ميناء الفاو

2020/12/09 | 11:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الأربعاء، أن مشروع ميناء الفاو الكبير واقع بين فكّي الرشوة والمؤامرات الخارجية، مبينة أن أي انحياز إلى الشركة الكورية لايخلو من علامات استفهام، لأن الشركة الصينية مستعدة لإنجاز المشروع في مدة أقل وبمواصفات أفضل .وقالت نصيف في بيان تلقت /المعلومة/، إن “ماكنة الرشوة تعمل على قدم وساق لتأخير ميناء الفاو، ومن بين الألاعيب والحيل المستخدمة حالياً هي تفضيل شركة دايو الكورية على الشركة الصينية التي سبق لنا أن وضحنا في بيان سابق المميزات التي تقدمها وسرعة إنجازها للميناء، إلى درجة أن العرض الصيني أرعب بعض دول الجوار لأن الميناء الذي كان مجرد حبر على ورق سيصبح حقيقياً ويدخل في الخدمة خلال فترة قياسية “.وحذرت نصيف من ” استمرار المؤامرات الخارجية ومدى خطورتها ” ، مؤكدة :” أن بعض الدول مستعدة للقتل والتفجير وارتكاب شتى أصناف الجرائم في حال فشل أسلوب الرشوة في إجهاض مشروع ميناء الفاو الكبير، لكنه رغم مؤامراتهم ومكائدهم سيرى النور قريباً وتتحقق إرادة الشعب العراقي “.



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