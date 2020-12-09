أوركسترا وطني بقيادة المايسترو عبد الفتاح السيسي - فاطمة ناعوت

2020/12/09 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت هل بوسعنا، نحن المصريين، أن نُكوّن فريق أوركسترا مصريًّا قُوامه تسعون مليون عازف؟ فتكون أنت عازف تشيللو، وأنا عازفة هارب، وابن خالتك عازف بيانو، وابنة خالتي عازفة ڤ-;-يولين، وجاري العجوز عازف كونترباص، وجارتي الشابة عازفة ماريمبا، وصديقة طفولتي عازفة فلوت؟ على أن تتراوح عيوننا جميعًا بين نوتة السيمفونية التي نعزفها وهي: (صالح مصر)، وبين المايسترو قائد الأوركسترا وهو: (قائد مصر)؟ اسمعوا معي ......





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