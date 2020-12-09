الميثولوجيا الدينية - عبد الغني سلامه

2020/12/09 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الغني_سلامه الميثولوجيا مصطلح يوناني يعني الأسطورة؛ أو هي حكايات شعبية فولكلوريه تخص منطقة معينة، قد تكون وصف لأحداث حقيقية جرت بالفعل، أو من نسج الخيال، لكن الناس وعبر تناقل الحكاية فيما بينهم، ومن جيل إلى آخر أضافوا إليها، وبالغوا في وصف مجرياتها، وتعظيم قدرات وسمات شخوصها وأبطالها.



وغالبا ما تتضمن الأساطير آلهة، أو كائنات، أو أبطال، أو أحداث لا يمكن للعقل العلمي تصديقها نظرا لشدة غرابتها، وتناقضها مع نوامي ......





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