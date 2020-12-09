حنين الكمنجات وحنينها - حسن مدن

2020/12/09 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن جاء في السطور الأولى للسيرة الذاتية لبرتراند راسل ما نصه: "ثلاث عواطف بسيطة لكنها بالغة القوة هي التي حكمت حياتي: الحنين إلى الحب، البحث عن المعرفة، وإشفاق لا حدود له على الإنسان في معاناته".في حديثنا هنا تعنينا العاطفة الأولى: الحنين إلى الحب، ولأن بين الحنين والذاكرة صلة قربى، دعونا نسأل: لماذا بين ركام الأحداث والوقائع الكثيرة التي نحياها في حياة ممتدة لا تحتفظ ذاكرتنا إلا بنزر يسير مها؟ لم ......





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