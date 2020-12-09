دعوة من الكهرباء للشركات لتنفيذ مشروع الجباية الالكترونية

2020/12/09 | 12:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الكهرباء، آليات تصميم نظام الكهرباء المشغل الذي سيحول المشتركين غير النظاميين إلى نظاميين في تسديد الأجور ويؤسس قاعدة بيانات عن أعدادهم بنفس تسعيرة الوزارة المدعومة بنسبة 90 بالمئة.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد العبادي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "الخدمة والجباية الإلكترونية، من المشاريع الحيوية المهمة التي تسعى الوزارة لتنفيذها لتقليل الضائعات والسيطرة على استهلاك الطاقة".

وأضاف أن "وزارته وضعت شروطًا ومواصفات فنية لصالح المستهلك وعدالة التوزيع، منها أن لا يقل عدد المشتركين بمنطقة الاستثمار عن عشرة آلاف، مع تصفير نسب الضائعات الإدارية، وأن لا تزيد الضائعات الفنية على 14 بالمئة، مع إمكانية قراءة العداد عن بعد، وإمكانية استخدام البطاقات مسبقة الدفع".

وأشار العبادي إلى أن "الوزارة حددت طبيعة تصميم النظام المشغل بإعداد برنامج للحلول المتكاملة لتحقيق مفهوم الشبكة الذكية المعمول به عالميًا، ولتقليل الضائعات وحماية حقوق المستهلك، مؤكدًا أن "المشروع سيقلل كلف الاستهلاك التي يتحملها المواطنون".

وشدد على أن "المشروع سيحول المشتركين غير النظاميين إلى نظاميين لتسديد الأجور وسيؤسس قاعدة بيانات عن أعدادهم وسيكون بنفس تسعيرة الوزارة المدعومة بنسبة 90 بالمئة، مؤكدًا أنه "لن يؤثر في محدودي الدخل".

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