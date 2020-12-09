الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح ضد كورونا

2020/12/09 | 12:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الاربعاء، تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 86% ضد الجائحة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (9 كانون الاول 2020)، انه تم "تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا رسميا في الدولة"، مشيرة إلى أن اللقاح خاص بمعهد بيجين للمنتجات البيولوجية، وطورته شركة سينوفارم سي إن بي جي، وأظهر فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بالفيروس.

وفي يوم أمس الثلاثاء، أطلقت إمارة أبو ظبي، البرنامج التطوعي للمرحلة الـ 3 من التجارب السريرية على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد تحت إشراف السلطات الصحية المحلية.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، من إنتاج مركز "غاماليا" للأبحاث، أصبح في أغسطس الماضي أول لقاح مسجل رسميا في العالم ضد فيروس كورونا.

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