القوات الأمنية تشرع بتنفيذ عملية مشتركة في ديالى

2020/12/09 | 12:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، تنفيذ عملية أمنية مشتركة في منطقة حاوي العظيم (معبر الميته) في ديالى، لتسهيل عودة القرى المهجرة على طول نهر العظيم.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (9 كانون الاول 2020)، أنه "تواصل قواتنا الامنية جهودها لإكمال عودة النازحين الى ديارهم، فقد شرعت قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات ديالى ومحور الحشد الشعبي في ديالى بتنفيذ عملية أمنية في منطقة حاوي العظيم (معبر الميته) مصحوبة بجهد هندسي كبير من الجيش العراقي والحشد الشعبي".

وأضاف البيان، ان العملية "تهدف الى إعادة بناء معبر الميته لغرض تسهيل عودة القرى المهجرة على طول نهر العظيم".

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